Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с УкраинойТАСС 15:54
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
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Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски
Обновлено в 15:07
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Трамп отреагировал на ракетные пуски в КНДР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пуск КНДР баллистических ракет малого радиуса действия.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Космос
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
Обновлено 08 мая в 06:09
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Экономика
Российская курица по дешевизне догнала и перегнала американскую - эксперты
Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
Обновлено в 20:15
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Волжский - Саранск, столкнулись в ночь на субботу на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 19:54
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено в 17:05
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия
На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв
На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
Обновлено в 17:16
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40