США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с УкраинойТАСС 15:54

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

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