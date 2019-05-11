Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с УкраинойТАСС 15:54

Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
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США призвали Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной

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США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

ТАСС15:54

США призвали Венгрию не ввязываться в спор с Украиной о её языке

Life.ru17:52
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