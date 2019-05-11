Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с УкраинойТАСС вчера в 15:54
Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
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Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Обновлено вчера в 06:31
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Адвокат россиянки Марии Бутиной, осужденной в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, подтвердил, что девушку перевели из тюрьмы в Александрии (штат Вирджиния).
Обновлено вчера в 22:55
Общество
«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах
Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено вчера в 07:27
Технологии
За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Кино
Ушел из жизни сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Сарджент стал популярным после выхода в свет фильмов о "Человеке-пауке", а также картине "Обыкновенные люди" и "Джулия", за последний ему дали "Оскар".
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы
Обновлено вчера в 06:58
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено вчера в 08:56
Музыка
К 20-летию первого альбома Земфиры создали виртуальную комнату-посвящение
Первый студийный альбом Земфиры назывался по её имени и вышел 10 мая 1999 года.
Обновлено вчера в 05:56
Культура
В Эрмитаже откроется выставка об искусственном интеллекте
Обновлено вчера в 02:15
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с наступлением теплых дней даёт общие советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.
Обновлено вчера в 01:12
Происшествия
Мать Резника попыталась избить журналиста в «Пулково»
Обновлено вчера в 10:05
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Анжи» вылетел из российской футбольной Премьер-лиги
Матч 28-го тура чемпионата России по футболу между «Анжи» и «Арсеналом» завершился выездной победой тульского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельный яд
Медики назвали продукты, которые содержат смертельные яды. Все эти продукты регулярно можно встретить на столах россиян.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25