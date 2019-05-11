Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с УкраинойАктуальные Новости 01:35
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине. Вашингтон пытается добиться от Венгрии отказа от использования в своих целях международных институтов.
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Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Политика
Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога
Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
Средняя дочь певца и композитора Валерия Меладзе от первого брака София в сторис Instagram посмеялась над певицей Алсу и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:25
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Обновлено вчера в 20:48
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Кино
Скончалась актриса Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В результате ДТП в Курской области погибли три человека
Обновлено в 02:05
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Футбол
«Ювентус» может пригласить Покеттино на пост главного тренера
"Ювентус" может пригласить Маурисио Покеттино на пост главного тренера, если он уйдет из "Тоттенхэма", информирует Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.
Обновлено в 02:44
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Гаджеты
Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов
Обновлено вчера в 07:49
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено в 00:18
Наука
На Сейшелах возродились птицы, вымершие более 130 тыс. лет назад
Примерно 136 тыс. лет назад атолл Альдабра, входящий в Сейшельские острова, скрылся под водой, поэтому птица кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) вымер. так как не умел летать.
Обновлено в 02:29
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Общество
Поклонская сказала неудобную правду о проблемах Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратила внимание на шумиху вокруг акции «Бессмертный полк» и молчание о реальных проблемах Крыма и России.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено вчера в 13:36