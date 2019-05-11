Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с УкраинойАктуальные Новости 01:35
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине. Вашингтон пытается добиться от Венгрии отказа от использования в своих целях международных институтов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Порошенко предложил Зеленскому «провести встречи»
10 мая политик Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады на ближайшем заседании «обязаны назначить дату инаугурации на 19 мая».
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Вознесенское шоссе перегородили перевёрнутые пожарная машина и трактор
Утром в субботу, 11 мая, в Колпино произошло ДТП с участием пожарной машины и трактора.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
В США рассказали, за чем охотились западные разведки на советских парадах
Куратор отдела истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне Джеймс Дэвид, который проанализировал эти документы, рассказал РИА Новости, почему парады представляли особый интерес для разведки.
Обновлено в 02:39
Политика
Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора
Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:53
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Кино
«Детектив Пикачу» собрал на превью за четверг в США $5,7 млн
Игровой фильм "Детектив Пикачу" по франшизе "Покемон" собрал $5,7 млн в ходе предварительных просмотров в Северной Америке в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой
Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Авто
FAW запустил продажи нового роскошного кроссовера Hongqi HS5
В январе 2018 года бренд FAW Hongqi запустил совершенно новую стратегию развития, объявив, что в ближайшее время будет создано 4 серии продуктов: L, S, H и Q. Первой моделью плана Red Flag стал кроссовер Hongqi HS5, который будет лидировать на китайском рынке роскошных внедорожников B-класса с его уникальным новаторским красным флагом.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Врачи: Черная одежда вредит психологическому состоянию россиян
Врачи заявили, что постоянное ношение черной одежды вредит психологическому состоянию россиян и даже снижает их когнитивные способности.
Обновлено в 02:15
Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Челси»
Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 14:26