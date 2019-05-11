США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с УкраинойАктуальные Новости 01:35

По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине. Вашингтон пытается добиться от Венгрии отказа от использования в своих целях международных институтов.

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной

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