Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400RT на русском вчера в 14:27
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол
Сёмин рассказал о хитрой трансферной схеме
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью Youtube-каналу COMMANDOS с юмором ответил на вопрос о трансферном рынке.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Футбол
Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса»
Пользователи со всей России сообщили о сбое в работе сервисов «Яндекса» днем в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
За избиение рядовых лейтенант получил условный срок
Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Новый артроскоп установили в больнице Воскресенска
В Воскресенской больнице № 1 установили новый артроскоп.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика
В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 00:13
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Игры
В Apex Legends появились наказания за преждевременный выход из матча
Своей находкой игроки поделились на Reddit: фанаты Apex Legends обратили внимание, что теперь при попытке преждевременно выйти из матча вас предупреждают, что за несвоевременный уход вас может ждать наказание - увеличенное время подбора следующего матча.
Обновлено в 04:09
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Производитель представит полную линейку марки, в том числе электрокар GE3 модификации 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8 и SUV-модели GS8, GS5, GS4 и GS3.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих детей
Госсовет Удмуртии предложил штрафовать родителей курящих детей в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Общество
Алтайский губернатор помог педагогу Кувшнниковой найти работу
Ранее РИА "Новости" сообщало, что губернатор Алтая поддержал уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу.
Обновлено в 10:24
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:04
Политика
Прокурор в Киеве зачитывает обвинение Вышинскому
Прокурор начал зачитывать текст обвинения на 80 страницах.
Обновлено в 08:53