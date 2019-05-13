Политика

США призвали Турцию отложить покупку С-400Газета.Ru 20:06

Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года. При этом в США считают, что подобное решение позволит "ослабить напряженность". Ранее сообщалось, что США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России.
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США призвали Турцию отложить покупку С-400

Газета.Ru20:06

США предложили Турции отложить покупку С-400, сообщили СМИ

РИА Новости15:04

США направили Турции предложение об отсрочке закупки российских С-400

Московский Комсомолец17:26

США призвали Турцию отложить покупку С-400

Росбалт16:19

СМИ узнали о просьбе США к Турции отложить покупку С-400

Известия15:42

Bloomberg: США призвали Турцию отложить покупку С-400

Российская газета18:37

США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400

Взгляд.ру14:39
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 21:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Виталина не осилила шоу в храме Христа Спасителя

Обновлено в 08:03
Технологии

Росгвардию оснастят машинами-«невидимками» с дронами

Холдинг "Росэлектроника" поставит Росгвардии незаметные в городской среде машины связи с дронами, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Обновлено в 20:11
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в РФ

В линейку агрегатов входят 3,5-литровый мотор потенциалом 249 л. с. при 325 Нм крутящего момента и гибридная силовая установка с 2,5-литровым ДВС и электрическим мотором мощностью 254 л. с. «Люксовый» вариант автомобиля SUV-сегмента Nissan Murano имеет трансмиссию модели X-Tronic.
Обновлено в 15:07
Происшествия

На Аляске потерпели крушение два самолета

Два гидросамолета потерпели крушение в американском штате Аляска, десять человек получили ранения, шесть числятся пропавшими без вести, сообщает местная радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США.
Обновлено в 20:41
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Что предлагает Минсельхоз Минсельхоз подготовил поправки в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Происшествия

Взлетно-посадочную полосу аэропорта затопило в Зырянке

Обновлено в 19:51
Авто

Редкий Ferrari отправили на пастбище к овцам

Проект TheTFJJ решил вывезти на прогулку с овцами гиперкар Ferrari LaFerrari. Редкий итальянский автомобиль получил по полной программе.
Обновлено в 04:20
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:31
Происшествия

Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции

13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
Наука

Российские ученые впервые в мире получили «двухмерное» золото

Обновлено в 16:57
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

Обновлено в 20:32
Политика

Савченко обвинила Порошенко в краже танков, кораблей и авиации

«Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на NewsOne.
Обновлено в 15:51
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Авто

Citroen отметил свое столетие электрокаром для дальних путешествий

Машина призвана дать представление об электрокаре будущего, предназначенном «для дальних путешествий с максимальным комфортом».
Обновлено в 10:01
Общество

Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе

На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США готовятся к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что размещение американского ядерного оружия в Европе – по сути, подготовка его применения.
Обновлено в 21:28
Общество

В России усложнят процедуру развода

Депутат считает, что такая тенденция сложилась в том числе и из-за того, что в России существует простая процедура развода.
Обновлено в 05:27
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Минюст США получил и рассматривает российский запрос о возвращении осужденного россиянина Константина Ярошенко на родину.
Обновлено в 20:45
Общество

Названы вакансии мая с самыми большими зарплатами

Сегодня самые привлекательные вакансии предполагают зарплату выше 200 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:15
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