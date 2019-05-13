США призвали Турцию отложить покупку С-400Газета.Ru 20:06

Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года. При этом в США считают, что подобное решение позволит "ослабить напряженность". Ранее сообщалось, что США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России.

Общество В Роструде напомнили о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.

Политика Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании.

Авто Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.

Политика Трамп выделит дополнительные $1,6 млрд на нужды NASA Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля Dragon 2. Директор NASA Джим Брайденстайн в ответ на поздравления Дональда Трампа отметил, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему «продвигаться вперед».

Экономика Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Политика Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».

Происшествия Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.

Происшествия Два самолёта потерпели крушение на Аляске В американском штате Аляска 10 человек пострадали в результате крушения двух самолётов.

Культура Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Российские издатели экспериментируют с форматами электронных книг Русскоязычные сервисы электронных книг начинают тестировать новый формат — выпуск произведений по главам.

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Политика В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22 Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Политика В США сенаторы подготовили законопроект против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100 «В настоящий момент установлено, что сигнал "тревога" был объявлен руководителем полетов через 80 секунд после посадки потерпевшего крушение борта 89098, хотя, по нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае — до начала снижения воздушного судна», — сказал источник.

Общество ГИБДД разработала регламенты автотюнинга Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».

Общество Новые правила получения детских пособий вступили в силу Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.

Шоу-бизнес Александру Головину приписывают роман с актрисой 22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.

Происшествия В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета Пассажиры и персонал международного аэропорта "Казань" были эвакуированы в понедельник вечером из-за сообщения о заложенной в самолёте бомбы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

Кино Появился тизер заключительной серии «Игры престолов» Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.

Наука На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет и обертки от конфет Исследователь провел на глубине четыре часа, он находился там в подводном аппарате. На дне он нашел пластиковый пакет и обертки от конфет.

Армия и оружие Пентагон готовится отправить на Ближний Восток 120 тысяч военных Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военных, если Иран атакует американских военнослужащих или ускорит ядерные разработки, сообщает New York Times.

Политика Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в РФ Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.

Космос Россия отказалась от создания спутника «Метеор-М» №3 с радиолокатором "Метеор-М" №2-2 будет запущен в июне 2019 года. Еще четыре таких спутника будут запущены в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах.