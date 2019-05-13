Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400Росбалт вчера в 16:19
Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России. По данным источников, стороны уже ведут переговоры о том, чтобы Анкара перенесла покупку с текущего года на 2020-й.
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США направили Турции предложение об отсрочке закупки российских С-400
Московский Комсомолецвчера в 17:26
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Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду через год
Обновлено в 04:46
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Финансы
Российские торги открылись ростом
Российские торги открылись ростом. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
В окружении Алины Кабаевой прокомментировали слухи о родах гимнастки
Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 06:20
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
Как выяснилось, российский авторынок в апреле показал падение на 2,7% до 148 926 проданных автомобиля.
Обновлено вчера в 08:31
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Брянске полиция задержала банду теневых банкиров
Задержан и заключен под стражу предполагаемый организатор банды – 56-летний местный житель.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В результате стрельбы в столице Судана погибло пять человек
Как минимум пять человек погибли в результате нападения на сидячую забастовку оппозиции в столице Судана Хартуме.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Журналисты сняли прототип нового Ford Mustang Shelby GT500
В преддверии долгожданного дебюта нового Ford Mustang Shelby GT500, который состоится уже этим летом, американская компания дает возможность рассмотреть его в деталях.
Обновлено в 02:24
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Футбол
Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
Обновлено в 05:14
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Общество
Суд Петербурга запретил строительство отеля в устье Смоленки
Заявители требовали признать незаконными разрешение на строительство комплекса отелей "Корабли" на Васильевском острове.
Обновлено в 06:32
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Политика
Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая
Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:51
Политика
Китай заявил о намерении биться до конца в торговой войне с США
МИД КНР заявил, что Китай будет биться «до победного конца», если США будут продолжать торговую войну.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Авто
LCV возрастом более 15 лет заняли 45% автопарка России
Как оказалось, в автопарке числится 45% автомобилей LCV возрастом более 15 лет по состоянию на 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:57
Технологии
АЭС «Аккую» строят в соответствии с графиком
Строительство атомной электростанции "Аккую", которую в Турции возводит "Росатом", будет вестись в соответствии с требованиями безопасности, высочайшими стандартами качества и согласно графику, сказано в сообщении, распространенном проектной компанией "Аккую Нуклеар".
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к ответам на задания школьных экзаменов
Специалисты Роскомнадзора ограничили доступ к информации о продаже ответов на задания школьных экзаменов.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Военный мост для ярославского села приплывет по реке
Военным понтонерам предстоит навести автомобильный мост через реку Солоница способом, ранее не применявшимся в практике армии России.
Обновлено в 04:57