Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высотРЕН ТВ вчера в 18:19

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
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США призвали Россию «надавить» на Сирию

Газета.Ruвчера в 19:17

США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот

Московский Комсомолецвчера в 19:14

США призвали РФ надавить на Сирию с целью вывода войск с Голанских высот

ТК Звездавчера в 18:12

США требуют от России убедить Сирию отвести войска от Голанских высот

Известиявчера в 18:49

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

РЕН ТВвчера в 18:19

США в СБ ООН призвали Россию добиться от Сирии вывода войск с Голанских высот

ТАССвчера в 18:59

США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот

РИА Новостивчера в 18:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Здоровье

Какие вредные привычки защищают от аллергии

В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий.
Обновлено в 01:00
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Анна Погорилая рассказала о личной жизни

Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Политика

За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:00
Культура

Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В центре Лондона проходит полицейская спецоперация

Обновлено вчера в 16:20
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено вчера в 05:07
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие

Генерал ВСУ заявил о превосходстве «украинского войска» над НАТО

Обновлено вчера в 10:16
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Космос

Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете

Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие

Уникальные специи из Сирии возвращаются на мировой рынок

Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

Женщина родила два раза за месяц

Обновлено в 01:32
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

На Октябрьском мосту в жутком ДТП погибли два человека

В Липецке на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:32
Общество

Жилой дом усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован

Mossovetinfo.ru – Жилой дом городской усадьбы XVIII–XIX веков в Денежном переулке отреставрирован.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика

Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году

Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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