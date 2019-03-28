США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высотРЕН ТВ вчера в 18:19

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка» Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Здоровье Какие вредные привычки защищают от аллергии В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.

Футбол «Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.

Политика Медведев назвал самые проблемные регионы России Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.

Шоу-бизнес Анна Погорилая рассказала о личной жизни Анна Погорилая встретила будущего мужа во время чемпионата мира в Шанхае.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Политика За Абызова поручились Дворкович, Волошин, Тимакова и Чубайс Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручился за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Культура Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Авто В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.

Космос Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Происшествия На Октябрьском мосту в жутком ДТП погибли два человека В Липецке на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Происшествия В здании правительства Хабаровского края проходят обыски Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.

Политика Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.