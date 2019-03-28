Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высотREGNUM 04:40
Совет Безопасности ООН подверг резкой критике решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. По мнению членов СБ ООН, оно идёт в разрез с резолюцией организации, объявляющей аннексию Голан еврейским государством в 1981 году незаконной.
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США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
BBC принесла извинения Порошенко
Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски
В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Тело второго рыбака извлечено из Волги в Балахне Нижегородской области
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 12:25 спасатели извлекли из воды на Волге под Балахной тело второго погибшего рыбака.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье
Женщина в Бангладеш родила дважды за месяц
Обновлено в 07:23
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Скончался космонавт Валерий Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла
Обновлено в 03:15
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей
Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
Обновлено в 05:36
Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов
"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Захарова оценила открытие Киевом заминированного прохода для гражданских
Дипломат пояснила, что открытие прохода для гражданских на этом участке потенциально опасно, так как «речь идет о людях, которые мало понимают в этих вещах и не имеют специального оборудования для того, чтобы обеспечить себе безопасный проход».
Обновлено в 07:33
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Сочи авиадебошира приговорили к шести годам колонии
Хулигана задержали в аэропорту Сочи. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения.
Обновлено в 05:01