Политика

США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высотREGNUM 04:40

Совет Безопасности ООН подверг резкой критике решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. По мнению членов СБ ООН, оно идёт в разрез с резолюцией организации, объявляющей аннексию Голан еврейским государством в 1981 году незаконной.
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США призвали Россию «надавить» на Сирию

Газета.Ruвчера в 19:17

США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот

Московский Комсомолецвчера в 19:14

США призвали РФ надавить на Сирию с целью вывода войск с Голанских высот

ТК Звездавчера в 18:12

США требуют от России убедить Сирию отвести войска от Голанских высот

Известиявчера в 18:49

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

РЕН ТВвчера в 18:19

США в СБ ООН призвали Россию добиться от Сирии вывода войск с Голанских высот

ТАССвчера в 18:59

США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот

РИА Новостивчера в 18:03
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Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей

Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

Обновлено в 07:30
Политика

BBC принесла извинения Порошенко

Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате $400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски

В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Тело второго рыбака извлечено из Волги в Балахне Нижегородской области

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 12:25 спасатели извлекли из воды на Волге под Балахной тело второго погибшего рыбака.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»

Обновлено в 06:12
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Почему «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

"Манчестер Юнайтед" рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:18
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Здоровье

Женщина в Бангладеш родила дважды за месяц

Обновлено в 07:23
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что экономический кризис прошлого года в стране был спровоцирован западными странами, в первую очередь США.
Обновлено в 07:29
Здоровье

Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням

Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Скончался космонавт Валерий Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Росконтроль назвал бренд лучшего сливочного масла

Обновлено в 03:15
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Ксения Бородина продемонстрировала украшения на 3,2 млн рублей

Популярная телеведущая Ксения Бородина похвасталась в Instagram своими украшениями.
Обновлено в 05:36
Происшествия

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов

"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие

Захарова оценила открытие Киевом заминированного прохода для гражданских

Дипломат пояснила, что открытие прохода для гражданских на этом участке потенциально опасно, так как «речь идет о людях, которые мало понимают в этих вещах и не имеют специального оборудования для того, чтобы обеспечить себе безопасный проход».
Обновлено в 07:33
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В Сочи авиадебошира приговорили к шести годам колонии

Хулигана задержали в аэропорту Сочи. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселения.
Обновлено в 05:01
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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