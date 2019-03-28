Политика

США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высотREGNUM 04:40

Совет Безопасности ООН подверг резкой критике решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. По мнению членов СБ ООН, оно идёт в разрез с резолюцией организации, объявляющей аннексию Голан еврейским государством в 1981 году незаконной.
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США требуют от России оказать давление на Сирию с целью отведения её войск от Голан

RT на русскомвчера в 22:35

США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот

РИА Новостивчера в 18:03

США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот

Московский Комсомолецвчера в 19:14

США в СБ ООН призвали Россию добиться от Сирии вывода войск с Голанских высот

ТАССвчера в 18:59

США требуют от России убедить Сирию отвести войска от Голанских высот

Известиявчера в 18:49

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

РЕН ТВвчера в 18:19

США призвали Россию «надавить» на Сирию

Газета.Ruвчера в 19:17
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Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Здоровье

Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням

Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено 26 марта в 17:40
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Общество

Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание

Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.
Обновлено в 04:42
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие

В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35

Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Политика

Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто

Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера

Южнокорейский автопроизводитель Kia продемонстрировал сразу два концепт-кара на мотор-шоу в Сеуле, которые вполне могут получить серийные воплощения.
Обновлено в 04:37
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова

Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию обратился к гвардейцам почетного караула на киргизском языке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Здоровье

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза

Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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