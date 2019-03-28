Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высотREGNUM 04:40
Совет Безопасности ООН подверг резкой критике решение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. По мнению членов СБ ООН, оно идёт в разрез с резолюцией организации, объявляющей аннексию Голан еврейским государством в 1981 году незаконной.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
США требуют от России оказать давление на Сирию с целью отведения её войск от Голан
RT на русскомвчера в 22:35
США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено 26 марта в 17:40
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Общество
Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание
Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.
Обновлено в 04:42
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Транспорт
ГИБДД определилась с выдачей госномеров
Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Политика
Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге
Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Авто
Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера
Южнокорейский автопроизводитель Kia продемонстрировал сразу два концепт-кара на мотор-шоу в Сеуле, которые вполне могут получить серийные воплощения.
Обновлено в 04:37
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова
Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию обратился к гвардейцам почетного караула на киргизском языке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 04:40
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33