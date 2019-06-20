США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17RT на русском вчера в 21:40

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Бойко рассказал о цели визита в Россию Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Здоровье В Кузбассе построят новый реабилитационный центр Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиодиспансера.

Армия и оружие Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Армия и оружие Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году.

Футбол Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив» Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Музыка YouTube обновил качество 100 культовых клипов В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.

Происшествия Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.

Политика В России пройдет прямая линия с Владимиром Путиным Россияне готовятся задать вопросы президенту России Владимиру Путину. Прямая линия с главой государства пройдет в четверг, 20 июня.

Общество Трое орловских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории 303 орловских выпускника сдавали информатику и ИКТ, 789 — биологию. Результаты этих ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Общество Алексей Логвиненко устроил публичный разнос ростовским чиновникам Вчера, 19 июня на заседании городской Думы временно исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Логвиненко устроил подчиненным мощный разнос, не стесняясь присутствия на мероприятии представителей прессы.

Хоккей Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.

Общество Варианты ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Космос ЕКА запустит фотоспутники для съёмки древних комет Специалисты ЕКА намерены использовать «перехватчики» для того, чтобы заснять комету, которая ещё не посетила Солнечную систему и, возможно, прибудет к нам из Облака Оорта, гипотетической области Солнечной системы, вероятно служащей источником долгопериодических комет.

Шоу-бизнес Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Авто В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.