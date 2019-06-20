Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17RT на русском 21:40
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.
Обновлено в 10:11
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются не только дожди, но грозы и град.
Обновлено в 21:16
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество
Костюмы на выпускной для юношей оказались дороже платьев для девушек
Костюмы для юношей на выпускной вечер стоят для родителей дороже, чем платья для девушек.
Обновлено вчера в 03:48
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса
Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Обновлено в 17:51
Авто
В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 6 тыс. долларов
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено в 21:31
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции
Лидеры стран — членов Евросоюза договорились продлить экономические санкции в отношении России.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи
Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено в 19:41
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Киев нанес массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:10
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов, говоря о своем упоминании в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению не имеет отношения: "ракеты не чистил, к запуску не готовил".
Обновлено в 21:09
Экономика
Пособия на ребенка увеличат в сотни раз
В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.
Обновлено в 07:25
ЖКХ
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Музыка
YouTube улучшит качество более 1000 клипов известных исполнителей
Пресс-служба хостинга сообщила, что записи будут доступны в разрешении 1080p Сервис YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, в том числе, снятых несколько десятилетий назад, передает Интерфакс.
Обновлено в 18:59
Общество
В рейтинг лучших вузов мира вошли 25 российских университетов
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в обновленный рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено в 10:19
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40