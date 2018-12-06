Политика

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её
RT на русском
14:47

Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском14:47
Андреа Томпсон
Либо вы избавитесь от самой системы, избавитесь от пусковой установки, либо модифицируйте систему так, чтобы она не нарушала условия дальности.
— Андреа Томпсон, американская актрисаРБК 15:54

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США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

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Генассамблея ООН проголосовала против резолюции США, осуждающей ХАМАС

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Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов».
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Администрация Порошенко отрицает причастность к давлению на УПЦ МП

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал письмо президенту Украины Петру Порошенко с жалобой на усилившееся давление на православных со стороны украинских государственных органов.
Обновлено в 16:31
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Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением

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В зону оперативной ответственности Второго флота входят Восточное побережье США и северная часть Атлантического океана.
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