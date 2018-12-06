Политика
Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русскомвчера в 14:47
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Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, или измените систему так, чтобы ее характеристики не превышали предусмотренную ДРСМД дальность действия.
— Андреа Томпсон, американская актрисаАргументы и Факты вчера в 18:15
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Климкин заявил о прекращении выдачи венгерских паспортов украинцам
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