США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

с чего всё началось

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729 не испытывалась на такую дальность и что Москва в духе доброй воли передала американцам информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

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