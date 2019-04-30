Политика
США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеИзвестия 16:26
Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Транспорт
В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков
С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ
В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие
Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины
Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде
В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Авто
Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla
Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено в 10:35
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество
Император Японии оставляет престол
Японский император Акихито покинет престол во вторник 30 апреля.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»
Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Авто
УАЗ завершил сертификационные испытания модели «Хантер» в Чили
Обновлено в 05:13
Политика
Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии
Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57