Политика

США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеИзвестия 16:26

Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

Газета.Ru17:10

Болтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

РИА Новости15:26

Болтон: США хотят смены власти в Каракасе

News.ru15:23

США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

Известия16:26

США считают происходящее в Венесуэле потенциально переломным моментом

RT на русском14:58

Болтон: США рассчитывают, что Россия не будет вмешиваться в события в Венесуэле

ТАСС15:10

Рауль Кастро: «Куба всегда должна готовиться к худшему варианту»

Еженедельник Звезда03:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Транспорт

В России вступил в силу ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая на всей территории РФ начинает действовать ГОСТ, по которому в городах можно устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 17:20
Кино

Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»

Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Бостон» и повел в серии НХЛ

В третьем матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в родных стенах победил "Бостон Брюинз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:06
Политика

Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина

Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Политика

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Скорее всего, Апаршин имел в виду другие направления, ведь граница между Россией и Украиной достаточно большая.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде

В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Авто

Видео: топливный кризис в Португалии глазами владельца Tesla

Топливный кризис в Португалии, вызванный забастовкой водителей бензовозов, привел к закрытию сотен автозаправочных станций и километровым пробкам.
Обновлено в 10:35
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Эпопея с единственной московской квартирой певца Шуры (настоящее имя Александр Медведев) завершилась во вторник, 30 апреля, не в его пользу.
Обновлено в 16:10
Общество

Император Японии оставляет престол

Японский император Акихито покинет престол во вторник 30 апреля.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Авто

В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport

Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала с победой дочери на «Голосе»

Для своего первого выходя в свет после скандала артистка выбрала строгий брючный костюм.
Обновлено в 10:06
Авто

УАЗ завершил сертификационные испытания модели «Хантер» в Чили

Обновлено в 05:13
Политика

Михаила Бабича отозвали с поста посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
Обновлено в 12:03
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Общество

Ярмольник выиграл суд против ФСО

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео

Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Финансы

Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето

Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено в 22:13
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
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