США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеИзвестия 16:26

Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

США призвали Россию не вмешиваться в события в Венесуэле

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