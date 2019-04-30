Политика
США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеИзвестия 16:26
Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Южная Осетия осталась без света из-за аварии
Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
Обновлено в 12:04
Политика
Президент Австрии рассказал о «русских корнях»
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что его мать происходила из эстонской семьи, а отец был русским «с культурной точки зрения».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено в 19:25
Здоровье
Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицание
Министерство здравоохранения России предложило запретить распространение информации с призывом отказаться от освидетельствования и лечения ВИЧ, говорится в соответствующем документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:23
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Политика
Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского
Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
Обновлено в 16:48
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 фингода составила $58 млрд, снижение на 5% - отчет
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года, который закончился 30 марта, составила 58 миллиардов долларов, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский вновь принес извинения Кадырову
Обновлено в 13:09
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено в 18:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено в 04:00
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Происшествия
Оползень в Боливии повредил жилые дома
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»
Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».
Обновлено в 20:08
Происшествия
В Москве полицейские спасли лисенка
Обновлено в 18:40
Экономика
Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49