Политика
США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеИзвестия 16:26
Вашингтон ожидает, что Москва не станет вмешиваться в события, происходящие в Венесуэле, заявил 30 апреля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
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Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Политика
Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:02
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Политика
Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева
Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.
Обновлено в 07:48
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Авто
В Чили завершили сертификационные испытания модели «УАЗ Хантер»
Обновлено в 14:49
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники
На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 20:35
Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду
Королева Елизавета вручила Кейт Миддлтон высшую награду Британская королева вновь высказала свое особое отношения к герцогине Кембриджской.
Обновлено в 05:41
Происшествия
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения
У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.
Обновлено в 20:24
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Авто
В Сети появились первые изображения новой Lada Granta Sport
Несмотря на камуфляж, которым испытатели плотно замаскировали переднюю и заднюю часть тестовой машины, можно предположить, что седан получит новый, более массивный передний бампер в стиле «старшей» модели Vesta Sport.
Обновлено в 09:45
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске
Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.
Обновлено в 21:24
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру
Обновлено в 15:05
Политика
Глава МИД Кубы назвал Болтона патологическим лжецом
Родригес написал об этом на своей странице в Twitter, назвав помощника президента США "патологическим лжецом" после того, как Трамп пригрозил властям Кубы, что если те не отзовут своих военных из Венесуэлы, против Гаваны введут санкции самого высокого уровня.
Обновлено в 21:36
Финансы
Финансисты оценили целесообразность покупки валюты к отпуску
Специалисты по финансовому рынку поделились прогнозами на динамику рубля в ближайшей перспективе и рассказали, стоит ли покупать иностранную валюту в преддверии сезона летних отпусков.
Обновлено в 21:38
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Наука
Cтруктурированные лазерные импульсы открывают новую эру во взаимодействии света и вещества
Ученые структурировали тонкую пленку из золота низкоэнергетическими фемтосекундными лазерными импульсами кольцевой формы.
Обновлено в 05:08