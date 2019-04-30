Политика

США призвали Россию не вмешиваться в события в ВенесуэлеГазета.Ru 17:10

Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро, считая его легитимным президентом. В настоящее время США всячески поддерживают то, что устроил в Венесуэле самопровозглашенный президент. Так, Болтон лично призывал венесуэльскую армию отозваться на призыв оппозиционера.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
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Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

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Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в России с рекордом

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В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
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