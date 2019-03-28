Политика
США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высотРБК 00:50
Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот. Об этом сообщается на сайте Объединенных Наций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США требуют от России оказать давление на Сирию с целью отведения её войск от Голан
RT на русскомвчера в 22:35
США призвали Россию заставить Сирию вывести войска с Голанских высот
Московский Комсомолецвчера в 19:14
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Названы главные причины самоубийства российских полицейских
Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
Политика
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины
Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Культура
Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров
Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Индия объявила себя космической державой, сбив спутник
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к нации, объявил, что военные во время испытания ракет уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit
Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Футбол
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Продажа Умтити даст возможность заработать деньги. Умтити — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
Обновлено в 00:53
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Общество
В Приморье задержано судно под флагом Кипра
Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»
Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Кошельки партий проверили на прозрачность
Например, 235 млн руб. от "Единой России" в 2013 году получила "Управляющая дирекция", учредителем которой является сама партия, а руководит ею Наталья Орлова, первый заместитель руководителя Центрального исполкома "Единой России", сообщает "Голос".
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая
Эксперты ожидают, что модель впервые дебютирует уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 08:21
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 02:20
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова
Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34