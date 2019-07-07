Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в СириюГазета.Ru 06:48
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию. Отмечается, что целью призыва стала необходимость в частичной замене американских войск на северо-востоке Сирии.
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Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово
Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Здоровье
В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов
В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Ссора в Адмиралтейском саду закончилась убийством
Задержанный рассказал, что утром у него произошла ссора с приятелем на территории Адмиралтейского сада.
Обновлено в 06:50
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле
Обновлено в 04:14
Футбол
Бабаев: огромное желание Влашича позволило оставить его в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отметил, что «армейцам» оказалось непросто выкупить трансфер хавбека Николы Влашича у «Эвертона».
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Обновлено в 05:42
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Музыка
Лев Лещенко объяснил отказ Нидерландов проводить «Евровидение-2020»
В беседе с порталом Nation News Лещенко объяснил, что никакой политики в действиях Нидерландов нет.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.
Обновлено в 02:52
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Космос
Аппаратура Джеймса Уэбба помогает офтальмологам с помощью LASIK Tech
Согласно заявлению NASA, офтальмологи теперь используют эту технологию для улучшения зрения человека.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Около 90% украинцев перешли на режим экономии, показал опрос
"Из-за сложного материального положения основная масса украинцев — примерно 91% опрошенных — перешла на режим экономии", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15