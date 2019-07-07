Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в СириюГазета.Ru 06:48

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию. Отмечается, что целью призыва стала необходимость в частичной замене американских войск на северо-востоке Сирии.
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