Политика

США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2»
РИА Новости
21:10

Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".
РИА Новости21:10
с чего всё началось
«Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлём трубопровода «Северный поток-2» как политический проект», — цитирует
 его пресс-служба Госдепа.
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