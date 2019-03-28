Политика
США призвали ЕС ужесточить санкции против ВенесуэлыРосбалт 10:40
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости наложить дополнительные санкции на активы венесуэльских чиновников за рубежом. «Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции против режима Мадуро», — сказал Абрамс, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
Комсомольская правда08:14
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика
США пообещали помогать христианам на Ближнем Востоке
Белый дом намерен через неправительственные организации помогать христианским организациям в странах Ближнего Востока, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе выступления в католическом университете Ave Maria в американском штате Флорида.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Космос
Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле
Памятник первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — установили в израильском городе Нетания.
Обновлено в 12:58
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:30
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Трамп выбрал нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Игры
Первый сценарий нового «Мора» выйдет 23 мая
Создатели нового «Мора» официально подтвердили, что сценарий Гаруспика выйдет 23 мая в Steam.
Обновлено в 14:25
Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Шестилетний мальчик в Польше спас выпавшего из окна ребенка
Шестилетний мальчик из польского города Чеховице-Дзедзице спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено в 18:44
Общество
Сахалинские пенсионеры увозят с собой размер фиксированной выплаты страховой пенсии
Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Общество
Медведев 29 марта встретится с главами Mail.Ru Group и «Яндекса»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу проведет встречу с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:30
Общество
«Не мы для народа, а народ для нас»: председатель сахалинского арбитражного суда запутался в формулировках правосудия
Председатель Сахалинского арбитражного суда Александр Шилов, выступая 28 марта с отчетным докладом на итоговой конференции судей, намеревался, очевидно, показать высший пилотаж ораторского искусства, украсив свою речь цитатами о правосудии.
Обновлено в 18:02
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено в 14:00
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43