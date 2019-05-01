США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНРКомсомольская правда 08:59

Соединенные Штаты продолжают терять свои доминирующие позиции в космосе на фоне значительных успехов России и Китая. С таким признанием выступил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНР

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