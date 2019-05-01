Армия и оружие

США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНРКомсомольская правда 08:59

Соединенные Штаты продолжают терять свои доминирующие позиции в космосе на фоне значительных успехов России и Китая. С таким признанием выступил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
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В США опасаются потери позиций в космосе на фоне успехов КНР и России

RT на русском05:33

США заявили о потере превосходства в космосе из-за России

Газета.Ruвчера в 23:15

США озаботились успехами России и КНР в космосе

Российская газета03:00

Пентагон пожаловался на убывающее превосходство США в космосе из-за России и Китая

ФАНвчера в 23:20

США теряют превосходство в космосе из-за России и Китая, признал Пентагон

РИА Новости05:16

Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР

Московский Комсомолецвчера в 22:55

В Пентагоне заявили, что превосходство США в космосе быстро убывает из-за России и Китая

ТАССвчера в 22:42
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Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Происшествия

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Футбол

ЦСКА рассмотрит предложения по Фернандесу в случае непопадания в Лигу чемпионов

По информации портала "Евро-футбол.ру", "армейцы" могут расстаться с ключевым игроком в случае непопадания в основной турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Обновлено в 08:39
Происшествия

На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море возник пожар

Обновлено в 11:15
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Путин уволил главу столичного ГИБДД

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Происшествия

На юге Петербурга поймали браконьера с окровавленным ножом

У браконьера изъяли пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож в крови и перьях, патронташ и 10 профилей (чучел).
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Петербурге задержали более 60 участников согласованного шествия

В Санкт-Петербурге задержали более 60 участников первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!».
Обновлено в 09:37
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Церковь отказалась развенчать Петросяна и Степаненко

Русская Православная Церковь не удовлетворила просьбу Евгения Петросяна расторгнуть церковный брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 11:25
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая

С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено вчера в 00:47
Авто

На eBay продают два мощных спорткара Dodge Challenger SRT Demon

На известном интернет-аукционе eBay выставили на продажу два уникальных экземпляра спорткара Dodge Challenger SRT Demon.
Обновлено в 02:26
Политика

Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Экономика

Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Обновлено в 11:37
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Происшествия

Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье

По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Футбол

Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней

Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
Обновлено в 11:07
Футбол

Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
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