Армия и оружие
США признали потерю превосходства в космосе из-за успехов России и КНРКомсомольская правда 08:59
Соединенные Штаты продолжают терять свои доминирующие позиции в космосе на фоне значительных успехов России и Китая. С таким признанием выступил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.
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Пентагон: превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за РФ и КНР
Московский Комсомолецвчера в 22:55
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Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
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В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
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Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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Армия и оружие
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По информации портала "Евро-футбол.ру", "армейцы" могут расстаться с ключевым игроком в случае непопадания в основной турнир Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Общество
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Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
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Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин уволил главу столичного ГИБДД
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Происшествия
На юге Петербурга поймали браконьера с окровавленным ножом
У браконьера изъяли пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож в крови и перьях, патронташ и 10 профилей (чучел).
Обновлено в 09:30
Происшествия
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Обновлено в 11:25
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая
С 1 мая в России вступит в силу ряд важных законов и правил, которые коснутся многих российских граждан.
Обновлено вчера в 00:47
Авто
На eBay продают два мощных спорткара Dodge Challenger SRT Demon
На известном интернет-аукционе eBay выставили на продажу два уникальных экземпляра спорткара Dodge Challenger SRT Demon.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Экономика
Путин ратифицировал Конвенцию ОЭСР по налоговым соглашениям
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговым соглашениям для противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
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Происшествия
Рубцовский пенсионер убил жену и нарядил труп в свадебное платье
По информации издания, пенсионер перерезал горло своей 30-летней супруге, после чего нарядил труп в свадебное платье и положил на кровать.
Обновлено в 10:44
Футбол
Главный тренер «Милана» закрыл команду на тренировочной базе на 5 дней
Гаттузо решил закрыть всю команду на 5 дней на базе до матча с «Болоньей».
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Футбол
Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
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