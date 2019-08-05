Финансы
США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03
Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Экономика
Российской экономике поставили диагноз
Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю, следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 18:15
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Космос
Второй полёт в космос состоялся 58 лет назад
Обновлено в 17:52
Общество
Жители России признались, из-за чего могли бы пожертвовать карьерой
Больше всего (38%) опрошенных отметили, что на их работе отсутствуют строгие требования к одежде, но есть определенные правила.
Обновлено в 22:47
Происшествия
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов
Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:25
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Футбол
Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в истории
Обновлено в 07:41
Футбол
«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля
Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 21:10
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Здоровье
2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае
Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:03
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Политика
После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана
После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану.
Обновлено в 20:31
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено в 07:25