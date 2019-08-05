Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

Экономика Российской экономике поставили диагноз Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю, следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Общество Жители России признались, из-за чего могли бы пожертвовать карьерой Больше всего (38%) опрошенных отметили, что на их работе отсутствуют строгие требования к одежде, но есть определенные правила.

Происшествия В Ачинском районе Красноярского края ввели режим ЧС после взрывов Режим ЧС ввели на территории Ачинского района Красноярского края, где произошли взрывы на складе с боеприпасами, сообщает ТАСС.

Технологии ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Здоровье Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи 2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».

Технологии В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей "Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.

Общество В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.

Шоу-бизнес Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".

Политика Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Политика На Порошенко завели дело о подделке паспортов Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Политика Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.

Футбол «АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тиля Стоит отметить, что "Спартак", набрав пять очков, идет на 10-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21 Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Здоровье 2,5 тысячи медицинских работников не хватает в Алтайском крае Формируется команда волонтеров, которые со школьной скамьи могут помогать врачам и медсестрам в медицинским организациях.

Происшествия Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей 39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.

Общество Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.

Здоровье В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.

Политика После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.