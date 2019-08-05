Финансы

США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03

Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.
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