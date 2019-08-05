Финансы
США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03
Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.
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Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Общество
Главе Алтая пожаловались на директора Центра медицины катастроф
Сотрудники медучреждения обвинили Земцова в том, что он не думает о коллективе Центр медицины катастроф Республики Алтай оказался в центре скандала – коллективное письмо с жалобой на директора учреждения направлено врио главы региона Олегу Хорохордину и республиканскому прокурору Николаю Мылицыну, сообщают "Новости Горного Алтая".
Обновлено в 20:53
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Культура
В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ
Обновлено в 10:01
Авто
Россияне потратили триллион рублей на покупку новых иномарок
Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Наука
Моргающий робоглаз сымитировал сухость настоящего
Одна из особенностей нового подхода — реалистичное моргание, благодаря которому стало возможно исследовать ранее недоступные для детального моделирования феномены, пишут авторы в журнале Nature Medicine.
Обновлено в 14:15
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Здоровье
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Власти Новой Зеландии решили легализовать аборты
«Безопасный аборт должен рассматриваться и регулироваться как проблема здоровья; женщина имеет право выбирать».
Обновлено в 05:55
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Видео: буйные пассажиры Mercedes разгромили легковушку из-за замечания
В Ростове группа неизвестных мужчин устроила дебош на дороге из-за сделанного им замечания, сообщают в соцсетях.
Обновлено в 18:53
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Общество
Названы избавляющие от сонливости продукты
Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло до 20
По меньшей мере 20 человек погибли при стрельбе в Техасе, ещё 24 человека, среди которых два ребёнка, находятся в медучреждениях в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал KTSM.
Обновлено 03 августа в 20:00
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 20:08
Экономика
В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
Петербургу принадлежит 25% акций авиакомпании. Власти Петербурга собираются продать все принадлежащие городу акции авиакомпании "Россия".
Обновлено в 13:06