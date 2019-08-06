Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства. Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Общество В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.

Происшествия Семью с маленьким ребенком убили на Кубани Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.

Хоккей СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо» Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.

Финансы На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Происшествия Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.

Футбол Зе Луиш в составе «Порту» прилетит в Краснодар на матч Лиги чемпионов Как ранее сообщали «Кубанские новости», 7 августа «быки» дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА: двухматчевую дуэль третьего отборочного раунда «Краснодар» откроет на своем поле встречей с «Порту».

Общество В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Слугина насладилась отдыхом с сыном Тарзана Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип наслаждается отдыхом с возлюбленной Марией Слугиной.

Политика МИД Мексики назвал терактом против мексиканцев стрельбу в США Глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в техасском городе Эль-Пасо терактом против мексиканцев.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.