Финансы
США признали Китай валютным манипуляторомРБК 18:03
Президент США Дональд Трамп назвал это манипуляцией валютой и заявил, что со временем такие действия ослабят Китай. В Минфине отметили, что еще в докладе для конгресса США указывали на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Театры
Театр «У Никитских ворот» готовится к новому сезону
Театр «У Никитских ворот» готовится к новому сезону. 7 августа его открывают «Песни нашего двора».
Обновлено в 12:53
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Наука
Ученые нашли способ ускорить работу квантового компьютера в 200 раз
Скорость одной операции составила 0,8 наносекунды. Это примерно в 200 раз быстрее аналогов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском прекратились
Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае прекратились.
Обновлено в 21:25
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Успеть за тридцать секунд: момент ликвидации стрелка в Огайо
Западные СМИ публикуют видео, на котором показан момент ликвидации стрелка из Огайо.
Обновлено в 20:16
Футбол
«Марсель» усилился форвардом сборной Аргентины
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Сети опубликованы угрозы силовиков в адрес протестующих и их семей
Сообщается, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено 03 августа в 09:27
Авто
У Hyundai Creta появилась «спортивная» версия
Кроссовер Hyundai Creta для индийского рынка получил новую ограниченную версию Sports Edition.
Обновлено в 04:39
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Обновлено в 17:15
Общество
Новосибирцы выйдут на митинг против повышения тарифов ЖКХ
Ранее стало известно о том, что тариф на тепло для жителей Новосибирской области должен был возраста на 3,2% - с 1290 до 1331 рубля за одну Гкал.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено в 16:31
Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Обновлено в 21:25
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30