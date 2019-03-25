Трамп признал Голанские высоты частью ИзраиляВедомости вчера в 12:18

Это должно было произойти десятилетия назад.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Общество В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.

Общество Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».

Происшествия В Нур-Султане два человека погибли при столкновении автобусов Два человека погибли, около 20 получили травмы в результате столкновения автобусов в столице Казахстана Нур-Султане во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента полиции города Софья Кылышбекова.

Энергетика Умные счетчики увеличат россиянам квартплату В Минэнерго оценили интеллектуальный счетчик в 11-15 тысяч рублей за штуку, при том, что обычный стоит 2-5 тысяч рублей.

Хоккей Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы» Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.

Политика Путин и Жээнбеков обсудят статус российской военной базы Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внесут изменения в соглашение о российской базе на киргизской территории.

Политика Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).

Экономика Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного» Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Технологии Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.

Хоккей Овечкин встретился с Трампом в Белом доме Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Общество Названы лучшие средства для мытья пола По итогам испытаний на эффективность лидерами оказались Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, показавшие одинаковые результаты.

Политика В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.

Авто Ferrari представила уникальный трековый суперкар Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.

Политика Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Общество Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.

Политика Миротворцы ООН выдавят российские войска из Донбасса, — Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россию заставят согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс.

Транспорт На устранение проблемных точек ЦКАД потребуется еще 45 млрд рублей Государственная компания «Автодор» сообщила об 11 проблемных точках, которые помешают движению транспорта на строящейся Центральной кольцевой автодороге.

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Происшествия Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Здоровье Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе Экологи оценили ПДК для канцерогенов в воздухе Действующие предельно допустимые концентрации (ПДК) для канцерогенных веществ в разы превышают верхнюю границу приемлемого риска для здоровья населения, заявили в «Гринписе России».