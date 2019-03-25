Политика
Трамп признал Голанские высоты частью ИзраиляВедомости вчера в 12:18
Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter.
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Это должно было произойти десятилетия назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 12:18
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Как в мире отреагировали на решение Трампа признать Голаны территорией Израиля
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