Экономика

США притормозили торговую войну с КитаемLife.ru вчера в 12:42

Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.
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с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило
 о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.
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На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма

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Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

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Обновлено в 09:06
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