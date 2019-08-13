Экономика
США притормозили торговую войну с КитаемLife.ru вчера в 12:42
Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Торговое представительство США (USTR) заявило о том, что в интересах национальной безопасности и здорового роста экономики сократит перечень китайских товаров, облагаемых пошлинами.РБКвчера в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Здоровье
На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше
Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Кино
Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Арарат-Армения» выбил чемпиона Грузии
Обновлено в 14:13
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Рабинович и Геращенко сцепились в Раде из-за русского языка
Новоизбранные украинские парламентарии сцепились из-за русского языка.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено вчера в 11:42
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря
Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.
Обновлено в 10:58
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Политика
Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов
По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Авто
Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave
Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено в 07:26
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Политика
США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге
США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.
Обновлено в 14:45
Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Футбол
Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В лесу Мюнхена обнаружены следы крови пропавших россиянок
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Кино
Фильм «Движение вверх» установил рекорд в кинопрокате Китая
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Меркель приветствует размещение солдат США в Германии
В ФРГ в настоящее время базируются 35 тысяч американских солдат и 17 тысяч граждан США, которые работают на военных базах США, сообщает агентство DPA.
Обновлено в 09:06