с чего всё началось

Американские власти отложили до 15 декабря введение дополнительных пошлин на некоторые товары из Китая. Как сообщил телеканалу CNBC торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, это коснётся и смартфонов, и ноутбуков.

Здоровье На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.

Политика Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44% Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».

Кино Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби» Кинокомпания Disney снимет ремейк мультфильма "Бэмби". Об этом сообщает We Got This Covered.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Экономика На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Политика Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Шоу-бизнес Ксения Алферова сфотографировалась топлес на берегу моря Звезда сфотографировалась топлес на берегу моря и опубликовала фото в своем Instagram. В данный момент Ксения Алферова находится на отдыхе.

Политика С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.

Политика Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».

Авто Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.

Политика Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Политика США призвали Китай избежать насилия на митингах в Гонконге США призывают Китай отказаться от насильственного подавления мирных митингов в Гонконге и сохранить району высокую степень автономии.

Политика Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский» Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Футбол Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм) 14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.

Футбол «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.