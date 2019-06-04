Политика
США приступили к расследованию в связи с налоговыми планами ФранцииНародные новости вчера в 19:48
Офис американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера приступил к расследованию в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, что может напрямую повлиять на деятельность предприятий США.
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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
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Почему российская нефть продается со скидкой Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью в трубопроводе "Дружба", несмотря на возобновление поставок.
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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
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Двое россиян — отец и сын — погибли во время шторма в греческом регионе Халкидики, подтвердил РБК генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.
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Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
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В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
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В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.
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Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
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Месси признан ESPN лучшим футболистом года
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