Политика
США приступили к расследованию в связи с налоговыми планами ФранцииНародные новости вчера в 19:48
Офис американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера приступил к расследованию в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, что может напрямую повлиять на деятельность предприятий США.
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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
У здания Верховного суда задержали более 50 человек. Они вышли на акцию в поддержку крымских татар, осужденных за поддержку террористов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Авто
«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Польше пропал пятилетний мальчик из России
Отец пропавшего ребенка найден мертвым. Полиция проводит поисковые мероприятия. В Польше ищут пятилетнего россиянина — Давида Жуковского.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11
Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Энергетика
Brent подорожала до $67,2 за баррель после вчерашнего скачка на 4,5%
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подорожали на $0,21 (на 0,31%) - до $67,22 за баррель.
Обновлено в 01:34
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Обновлено в 02:01
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено вчера в 07:40
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 06:25
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Экономика
Расходы на нацпроекты спрятали от россиян
Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Политика
Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии
Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей мира
Рейтинг Forbes возглавила 29-летняя певица Тейлор Свифт. За год она заработала 185 млн долларов США.
Обновлено в 06:40
Политика
Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Экономика
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна
Экспорт зерна из России в 2018-2019 годах составил 43,3 миллиона тонн.
Обновлено в 05:14
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy Note10
Обновлено вчера в 13:52