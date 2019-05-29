Армия и оружие

США могут прекратить обучение турецких пилотов на F-35Профиль 00:38

США всерьез задумались о приостановке обучения пилотов Турции на усовершенствованных истребителях F-35. Отмечается, что причиной этому послужило решение Анкары приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35, сообщают СМИ

РИА Новости00:40

Reuters: США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

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США анонсировали возможную приостановку обучения турецких пилотов на F-35

Московский Комсомолецвчера в 19:54

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РБКвчера в 21:46

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Газета.Ruвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
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Выборы пройдут 8 сентября 2019 года во всех субъектах Российской Федерации. В каждом пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний.
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Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

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Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.
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Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
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Большую выставку современного индийского искусства планируют провести в Новой Третьяковке в 2020 году.
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Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера

В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
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В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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