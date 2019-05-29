США могут прекратить обучение турецких пилотов на F-35Профиль 00:38

США всерьез задумались о приостановке обучения пилотов Турции на усовершенствованных истребителях F-35. Отмечается, что причиной этому послужило решение Анкары приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400, передает РБК со ссылкой на Reuters.

США могут прекратить обучение турецких пилотов на F-35

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