Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BРИА Новости вчера в 20:14
США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщается на сайте Командования глобальных ударов американских ВВС.
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с чего всё началось
«Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолётов», — говорится в сообщении на официальном сайте командования.RT на русскомвчера в 20:34
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Армия и оружие
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