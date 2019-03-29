США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BРИА Новости вчера в 20:14

с чего всё началось

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщается на сайте Командования глобальных ударов американских ВВС.

Происшествия Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.

Космос Женщины-астронавты NASA не выйдут в открытый космос из-за скафандра Двое женщин-астронавтов NASA не отправятся вместе в открытый космос из-за скафандра. Выход мог стать первым подобным в истории.

Общество Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Наука Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Армия и оружие Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

Происшествия Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Экономика Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.

Авто Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.

Политика Закон о фейковых новостях вступил в силу в России В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.

Экономика Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.

Шоу-бизнес Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.

Политика ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.

Футбол Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита» В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.

Происшествия Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.

Игры Первые две части Warcraft вышли в GOG Ранее Blizzard объявила, что в GOG также выйдет первая часть Diablo. Наш варкрафтер оставил финал WGL без китайцев.