Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BРИА Новости вчера в 20:14

США с 28 марта приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщается на сайте Командования глобальных ударов американских ВВС.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолётов», — говорится в сообщении
 на официальном сайте командования.
RT на русскомвчера в 20:34

Подробнее о событии

В США выявлены проблемы у стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

Военное обозрение00:29

ВВС США выбрали первую базу для размещения нового бомбардировщика B-21

REGNUMвчера в 09:38

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

РИА Новостивчера в 20:14

У американских бомбардировщиков B-1B Lancer выявили серьезные проблемы с безопасностью

РЕН ТВвчера в 18:17

Полеты бомбардировщиков B-1B приостановили из-за проблем с парашютами

ТАССвчера в 18:08

В США у бомбардировщиков B-1B возникли проблемы с парашютами

Российская газетавчера в 18:44

Приостановлены полеты бомбардировщиков B‐1B

Телеканал 360°вчера в 20:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Армия и оружие

ВВС США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем

В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.
Обновлено вчера в 13:59
Космос

Женщины-астронавты NASA не выйдут в открытый космос из-за скафандра

Двое женщин-астронавтов NASA не отправятся вместе в открытый космос из-за скафандра. Выход мог стать первым подобным в истории.
Обновлено 26 марта в 02:40
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье

Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено вчера в 18:00
Наука

Российские ученые выяснили, как точно измерить активность генов

Молекулярные биологи из России и Саудовской Аравии выяснили, как можно очень точно измерить уровень активности генов и раскрыть некоторые особенности их эволюции, наблюдая за так называемыми "CpG-светофорами".
Обновлено вчера в 07:57
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась

Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей

Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов

Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем твиттере глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Focus не удался. Ford уходит из России

Обновлено 27 марта в 13:10
Политика

ЦИК назвал условие передачи мандата Грудинину

ЦИК России допустил возможность передачи экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено вчера в 21:50
Игры

Первые две части Warcraft вышли в GOG

Ранее Blizzard объявила, что в GOG также выйдет первая часть Diablo. Наш варкрафтер оставил финал WGL без китайцев.
Обновлено вчера в 12:02
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Пентагон назвал объем потраченных США на оборону Украины средств

Обновлено в 00:23
Происшествия

Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США

Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное