Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
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ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B‐1B

Телеканал 360°03:44

У американских бомбардировщиков B-1B Lancer выявили серьезные проблемы с безопасностью

РЕН ТВвчера в 18:17

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B из-за угрозы безопасности

РБКвчера в 21:59

США приостановили полёты бомбардировщиков B-1B Lancer

RT на русскомвчера в 20:34

ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ФАНвчера в 20:30

США прекратили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Российская газета02:28

Полеты бомбардировщиков B-1B приостановили из-за проблем с парашютами

ТАССвчера в 18:08
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Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Культура

В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра

Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
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Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
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Обновлено в 02:36
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Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

Обновлено в 02:17
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Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Обновлено в 02:29
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

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Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:33
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено вчера в 14:00
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
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Футбол

Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб

Как стало известно «Чемпионату», Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши, пытается до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб.
Обновлено в 02:49
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Общество

Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали

Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Игуаин уходит из сборной Аргентины

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы

30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.
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Гаджеты

Роскачество представило рейтинг лучших смартфонов

Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии

«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту

Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

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Политика

Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

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Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
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