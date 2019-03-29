Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Культура
В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра
Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Обновлено в 02:29
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накоплений
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб
Как стало известно «Чемпионату», Хэмилтон Бернард, агент бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши, пытается до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб.
Обновлено в 02:49
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Кино
HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»
Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Общество
Аэропорты в Красноярске, Магасе и Петрозаводске переименовали
Три аэропорта - в Магасе, Красноярске и Петрозаводске - будут переименованы, говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации распоряжении правительства.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
Игуаин уходит из сборной Аргентины
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы
30 марта на один час погаснет подсветка Кремля. Помимо этого, в Москве отключат архитектурную подсветку свыше 2,1 тыс. зданий.
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Роскачество представило рейтинг лучших смартфонов
Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту
Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.
Обновлено вчера в 12:46
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34