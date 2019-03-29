Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
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Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Футбол
Семак, Иванович, Анюков и Медведев встретились с болельщиками «Зенита»
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, президент клуба Александр Медведев, тренер команды Сергей Семак и капитан клуба Александр Анюков 28 марта встретились с болельщиками и ответили на актуальные вопросы.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Футбол
Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»
Обновлено в 01:20
Экономика
Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд
Автоконцерн Toyota подал заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК), компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 млрд руб. в ближайшие 10 лет, рассказал «Интерфаксу» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Экономика
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
В большей степени жители России к концу 2018 года начали экономить на повседневных товарах и услугах — снижение трат зафиксировано в категориях кондитерских изделий, безалкогольных напитков, парфюмерии, лекарств, бензине, досуге и интернете.
Обновлено в 02:36
Политика
Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР
К 1951 году ситуация с «мегрельскими кадрами Берии» становится до того нетерпимой (даже первым замминистра МГБ СССР по контрразведке становится переведенный из Узбекистана Гоглидзе), что Сталин вновь возвращается к идее каким-то образом компенсировать эту диспропорцию.
Обновлено в 01:24
Хоккей
Стало известно, почему гол СКА в ворота ЦСКА не засчитали
В социальных сетях до сих пор спорят о незасчитанной шайбе, которая была заброшена в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА.
Обновлено в 03:50
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
В 2018 году чистая прибыль «Татнефти» увеличилась на 72%
Общий консолидированный акционерный капитал общества вырос с 718 729 млн рублей на 31 декабря 2017 года до 776 781 млн рублей (снизился в долларах США до $11 182 млн) на 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 04:38
Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»
Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Семью из трех человек зарезали в Хабаровске
Обновлено в 03:52
Происшествия
На Виктора Ишаева надели электронный браслет
Экс-чиновник помещён под домашний арест до 27 мая. Его дом расположен на улице Крылатские Холмы в Москве.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали
Управляющий директор Конструкторского бюро точного машиностроения имени Нудельмана Валерий Макеев в пятницу, 29 марта, сообщил, что предприятие-разработчик успешно испытало новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна».
Обновлено в 02:29
Теннис
Федерер поборется за финал турнира в Майами
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40