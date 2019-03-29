Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
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Приостановку полетов бомбардировщиков США связали с перегрузкой из-за запрещенных ракет

ФАН05:54

ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B‐1B

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Полеты бомбардировщиков B-1B приостановили из-за проблем с парашютами

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США приостановили полёты бомбардировщиков B-1B Lancer

RT на русскомвчера в 20:34

У американских бомбардировщиков B-1B Lancer выявили серьезные проблемы с безопасностью

РЕН ТВвчера в 18:17

США прекратили полеты стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer

Российская газета02:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
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