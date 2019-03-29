Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
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Происшествия
В здании мэрии Назрани произошла стрельба
Стрельба из травматического оружия произошла в здании мэрии Назрани, сообщил ТАСС заместитель мэра Назрани Магомед Бекмурзиев.
Обновлено в 05:04
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
В Севастополе построят детский хоспис
В селе Орловка в Севастополе построят детский хоспис на 10 мест.
Обновлено в 05:58
Политика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Исаакия и Александринки
Ситуация вокруг статуса Исаакиевского собора Санкт-Петербурга является прерогативой городских властей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика
Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей
Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.
Обновлено в 05:37
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика
МВД РФ: ИГ смещает интересы на территорию Таджикистана
После поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство"* смещает интерес в граничащие с Россией страны СНГ, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.
Обновлено в 06:25
Баскетбол
Прохоров может продать арену «Бруклина»
Обновлено в 05:50
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Культура
Назван самый посещаемый музей в мире
В рейтинге самых популярных музеев мира первое место занял Лувр (Париж, Франция).
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью с новорожденным ребенком
Обновлено в 03:45
Космос
В России создадут стиральную машину для космоса
Обновлено в 06:38
Авто
Пикап Isuzu D-Max стал дешевле на 150 тысяч рублей
Обновлено в 05:04
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Москвичка месяц жила с телом умершего сына
В московском районе Гольяново женщина около месяца проживала в квартире рядом с телом умершего сына, сообщает 29 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили
Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.
Обновлено в 06:09