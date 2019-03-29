Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1BКоммерсантъ 00:22
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности из-за возможных проблем с работой тормозных парашютных систем, сообщает CNN со ссылкой на заявление командования авиации.
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Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Политика
Красноярские медведи выбрали президента Украины
Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Около 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Культура
Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»
Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.
Обновлено в 01:30
Футбол
Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев
Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Французский министр заявил, что Париж отказывается подчиняться США
Франция отказывается подчиняться (США и Китаю – прим. ред.).
Обновлено в 00:52
Авто
Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено 27 марта в 12:29
Общество
Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси
Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Космос
Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 01:46
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Происшествия
В центре Кемерова загорелся трамвай
29 марта в областном центре загорелся трамвай. О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети.
Обновлено в 01:59
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено 27 марта в 08:04
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Здоровье
В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака
В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16