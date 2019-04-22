Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 08:44
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.
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Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 11:02
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Общество
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Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
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Шоу-бизнес
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Футбол
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У православных началась Страстная неделя
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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