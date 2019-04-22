Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт иранской нефтиСуть событий 22 апреля в 02:25

Ожидается, что госсекретарь Майк Помпео объявит об этом в ближайшее время. Санкции против Ирана были введены в 2018 году. Тогда же власти США сделали исключение для восьми стран: беспрепятственно закупать иранскую нефть могут Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Турция, Греция, Тайвань и Италия.
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Мевлют Чавушоглу
Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 22 апреля в 11:02

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