Политика
США намерены объявить о полном запрете на импорт иранской нефтиПолитика Сегодня 22 апреля в 03:22
Соединенные Штаты ввели запрет на покупку иранской нефти в ноябре 2018 года. Однако для вышеуказанных стран было сделано исключение для поиска альтернативных источников топлива. Оно действовало полгода — до 2 мая 2019 года.
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Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 22 апреля в 11:02
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США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?
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