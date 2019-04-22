США намерены объявить о полном запрете на импорт иранской нефтиПолитика Сегодня 22 апреля в 03:22

Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.

Соединенные Штаты ввели запрет на покупку иранской нефти в ноябре 2018 года. Однако для вышеуказанных стран было сделано исключение для поиска альтернативных источников топлива. Оно действовало полгода — до 2 мая 2019 года.

США намерены объявить о полном запрете на импорт иранской нефти

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