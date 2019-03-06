Политика

США пригрозили санкциями партнерам ВенесуэлыРИА Новости 16:54

США не исключают санкций против третьих стран за ведение дел с властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс. Ранее США признали президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя главой государства.
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США допускают возможность введения санкций против третьих стран из-за Венесуэлы

RT на русском16:45

Вашингтон угрожает санкциями странам, ведущим дела с Венесуэлой

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США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой

Lenta.ru17:24

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США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой

Газета.Ru16:30

США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы

РБК16:56

США не считают, что Мадуро может принять участие в выборах в Венесуэле

РИА Новости16:55
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Обновлено в 20:34
Происшествия

В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку

Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».
Обновлено в 22:52
Армия и оружие

В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным

В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено в 20:18
Политика

Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено в 22:25
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Обновлено в 23:15
Хоккей

Кучеров повторил клубный рекорд результативности в игре с «Виннипегом»

Обновлено в 22:40
Финансы

Росстат зафиксировал рост накоплений у российских граждан

Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.
Обновлено в 13:22
Экономика

Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Самой богатой женщиной в мире по версии Forbes стала внучка основателя L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс - с состоянием в $49,3 млрд (+$7,1 млрд к прошлому году) она занимает в общем рейтинге 15-е место.
Обновлено в 11:11
Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено в 12:17
Общество

Строившая объекты Универсиады компания подала иск на 108 миллионов

Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Эксперты сообщили о «быстром восстановлении» ракетного полигона КНДР

КНДР проводит «быстрое восстановление» ракетного полигона Сохэ, на котором ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон.
Обновлено в 21:38
Общество

Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.
Обновлено в 22:02
Общество

Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год

Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Авто

Mitsubishi представила кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi на автосалоне в Женеве представила концептуальный кросовер Engelberg Tourer.
Обновлено в 23:29
Происшествия

В Таиланде погибла 27-летняя россиянка

Обновлено в 23:12
Политика

Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР

Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Политика

Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»

Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Транспорт

Авиапассажиров высадят из багажных тележек

Правила также запрещают попрошайничество и нахождение в аэропорту в «зловонной одежде», передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по «боковым частям и поручням эскалатора» и перевозку детей в багажных тележках.
Обновлено в 17:56
Происшествия

В результате массового ДТП в Свердловской области погибли два человека

На 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 13:47
Общество

В США умер один из создателей портативного калькулятора

На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено в 21:56
Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Общество

Немецкий детсад попросил не наряжать детей в костюмы индейцев и шейхов

Обновлено в 21:57
Происшествия

Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз

Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Спорт

Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений

Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Суд заблокировал четыре клипа Хаски

Обновлено в 19:31
Происшествия

Флоридец пытался пронести с собой гранатомет на авиарейс

Служба безопасности международного аэропорта Лехай-Вэлли (штат Пенсильвания) задержала жителя американского штата Флорида, который пытался пронести с собой деактивированный гранатомет и копию выстрела к нему, сообщает телеканал WFTV.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан»

Обновлено в 13:26
Финансы

Эксперт рассказал, как можно распознать грядущий крах банка

Банковский эксперт Иван Уклеин рассказал, по каким признакам можно распознать грядущий отзыв лицензии у того или иного кредитного учреждения.
Обновлено в 21:05
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