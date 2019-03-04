Политика

США пообещали санкции третьим странам за дела с ВенесуэлойГазета.Ru вчера в 16:30

США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости". Об этом заявил спецпредставитель США Эллиотт Абрамс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде осудили заявление Болтона о возможных новых санкциях против Венесуэлы

RT на русском01:48

Болтон: США могут ввести новые санкции, чтобы лишить власти Венесуэлы финансов

ТАССвчера в 20:25

США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой

Газета.Ruвчера в 16:30

США захотели наказывать за ведение дел с Венесуэлой

Lenta.ruвчера в 17:24

США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властями Венесуэлы

РБКвчера в 16:56

США пригрозили санкциями партнерам Венесуэлы

РИА Новостивчера в 16:54

США допустили введение санкций за бизнес с венесуэльскими компаниями

Взгляд.рувчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Происшествия

В Южной Корее пятерых российских моряков приговорили к тюремным срокам

Консул России в Пусане Роман Быков заявил, что пять российских моряков с судна «Палладий» были приговорены к тюремным срокам в Южной Корее.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах

В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом».
Обновлено в 02:30
Происшествия

Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент

Обновлено в 01:17
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли 6 человек

В аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на представителя администрации района.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие

Генштаб высказался против отказа от призыва в армию

В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве из офиса турфирмы похитили более 45 миллионов рублей

Неизвестный похитил больше 45 миллионов рублей из офиса турфирмы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Фигурантом дела о черном рынке лекарств от рака впервые стал врач

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу в рамках расследования о черном рынке лекарств впервые возбудило уголовное дело против врача.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Происшествия

ЕСПЧ присудил бывшему губернатору Хорошавину €5100

ЕСПЧ присудил выплатить Хорошавину €5100.
Обновлено в 02:18
Экономика

В Роскачестве назвали лучшие ликерные вина

Обновлено в 00:00
Футбол

«Реал» проиграл, «Аякс» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), завершился со счетом 1:4. Два гола гости забили в первом тайме (Хаким Зиех и Давид Нерес) и два — во втором (Душан Тадич и Лассе Шене).
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Афганистане боевики напали на офис строительной компании

Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:42
Экономика

Сбережения россиян за февраль сократились на 2,4%

Накопления россиян в феврале 2019 года, по предварительным данным, уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей.
Обновлено в 00:34
Музыка

Группа The Prodigy отменила все концерты

Британская популярная электро-группа The Prodigy отменила все свои предстоящие концерты из-за случившейся гибели солиста группы Кита Флинта.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

Пользователей соцсетей возмутило видео, на котором педагог томского интерната для слабослышащих детей матерится во время урока.
Обновлено в 02:14
Политика

Украина подготовила план на случай провала переговоров по газу

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:23
Политика

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Владельцы рекламных щитов предупредили Козака о риске коллапса отрасли

Владельцы рекламных конструкций опасаются, что с июля 2019 года практически вся наружная реклама окажется вне закона.
Обновлено в 01:01
Политика

Путин поздравил Жванецкого с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Таксист в Приморье облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

Обновлено в 01:52
Экономика

«РИА Новости»: счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк РФК

Банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

МЧС предупредило москвичей о метели в ближайшие часы

Обновлено в 01:29
Происшествия

Незаконный оборот человеческих органов оценивается в $600 млн в год

Незаконный оборот человеческих органов составляет около $600 млн в год.
Обновлено в 02:09
Авто

Koenigsegg показал свой новый гиперкар Jesko

На одной из многочисленных презентаций, представители шведского автопроизводителя Koenigsegg показали приемника гиперкара Agera RS.
Обновлено в 02:10
Общество

Названа лучшая шоколадная паста

В рамках исследования были изучены образцы шоколадной пасты шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», ZENTIS NUSSPLI, «Шоколадные реки».
Обновлено в 00:02
Политика

Украинский посол назвал Украину «истоком Европы»

«Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — заявил посол.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали США освободить удерживаемых в Рукбане людей

РФ и Сирия призывают США освободить незаконно удерживаемых в лагере Рукбан людей, обеспечить их свободный выход к местам жительства, говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное