с чего всё началось

Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2».

Политика Политика США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2».

Политика Политика В США рассказали об «американском кошмаре» из-за России и Китая Наибольшей угрозой для США является укрепление сотрудничества России и Китая.

Армия и оружие Армия и оружие В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством Действующие на востоке Сирии арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) что задержали четырёх боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Происшествия Происшествия В Китае 19 человек погибли при обрушении угольной шахты В момент аварии под землей работали 87 человек. Эвакуировать на поверхность удалось 66 горняков, 19 шахтеров погибли.

Транспорт Транспорт В Москве планируется строительство новой линии метро Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.

Кино Кино Возлюбленная Меркьюри заработает $65 млн на «Богемской рапсодии» Не менее 65 миллионов долларов заработает на успехе фильма "Богемская рапсодия" британка Мэри Остин, которую Фрэдди Меркьюри называл любовью всей своей жизни.

Армия и оружие Армия и оружие Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии.

Экономика Экономика «Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8% Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Происшествия Происшествия На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.

Спорт Спорт Евгений Плющенко попал в больницу 36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.

Здоровье Здоровье Онкологи назвали семь симптомов рака Специалисты Кливлендской клиники перечислили британскому изданию Express семь симптомов, появление которых может указывать на раковую опухоль в организме - изменения в работе мочевого пузыря и кишечника, незаживающие раны, внезапные кровотечения, уплотнения и бугорки в груди или где-либо еще, проблемы с пищеварением и глотанием, изменение цвета и размера родинки и тяжелый кашель с хрипотой.

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Политика Политика Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.

Происшествия Происшествия В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП

Происшествия Происшествия В Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем "По уточненной информации, на перегоне Делюр - Тыреть ВСЖД (Восточно-Сибирской железной дороги) в Заларинском районе сошли с рельсов 29 груженых углем вагонов", - говорится в сообщении.

Политика Политика Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.

Происшествия Происшествия В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Общество Общество HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.

Общество Общество В Сети высмеяли новый украинский закон о «сексе по согласию» Новые поправки Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.

Политика Политика СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия Гриценко Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.

Политика Политика Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.

Происшествия Происшествия В центре Парижа произошёл взрыв 12 января проходят акции протестов «жёлтых жилетов», однако, по данным СМИ, эти события не связаны.

Происшествия Происшествия Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р» Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.

Армия и оружие Армия и оружие По Израилю выпустили ракету из сектора Газа

Происшествия Происшествия Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Симферополе Самолет российской авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Симферополь-Москва, после вылета вернулся в симферопольский аэропорт.