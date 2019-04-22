Политика

США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400Профиль 10:44

Американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес пригрозил Турции введением санкций в случае приобретения российских систем ПВО С-400. Об этом он заявил в интервью греческому изданию «Катимерини».
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США введут санкции против Турции за покупку российских С-400

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Телеканал 360°05:54

В США заявили о готовности переместить военную базу из Турции в Грецию

РИА Новости02:07
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

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Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

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Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

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В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

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Политика

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Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
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Политика

Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
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Политика

Волкер сообщил о нюансах телефонного разговора Трампа с Зеленским

В ночь с 21 на 22 апреля на странице в социальной сети Twitter специальный представитель государственного департамента Соединённых Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о деталях звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:31
Путешествия

Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку

Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

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Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

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Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
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Хоккей

Клуб «Тампа-Бэй» выкупил полосу в газете и обратился к болельщикам

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к своим болельщикам.
Обновлено в 13:37
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
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Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
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Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

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Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
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Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
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Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
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В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

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Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
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Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
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