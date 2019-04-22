Политика
США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400Профиль 10:44
Американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес пригрозил Турции введением санкций в случае приобретения российских систем ПВО С-400. Об этом он заявил в интервью греческому изданию «Катимерини».
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Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Политика
Коломойский рассказал, когда вернется на Украину
После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 16:04
Политика
Волкер сообщил о нюансах телефонного разговора Трампа с Зеленским
В ночь с 21 на 22 апреля на странице в социальной сети Twitter специальный представитель государственного департамента Соединённых Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о деталях звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 02:31
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Клуб «Тампа-Бэй» выкупил полосу в газете и обратился к болельщикам
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» выкупил полосу в местной газете и обратился к своим болельщикам.
Обновлено в 13:37
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Закон вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Обновлено в 07:18
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Samsung отменила старт продаж складного смартфона Galaxy Fold
Зарубежный инсайдер Ice Universe сообщил в своих социальных сетях о том, что южнокорейская компания Samsung решила отменить ранний старт продаж своего передового складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:55
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Наука
В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость
Обновлено 20 апреля в 02:06
Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 13:06
Политика
В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 15:50
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Экономика
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Обновлено вчера в 11:28