США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400Профиль 10:44

Американский сенатор от Демократической партии Боб Менендес пригрозил Турции введением санкций в случае приобретения российских систем ПВО С-400. Об этом он заявил в интервью греческому изданию «Катимерини».

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала подразделение Samsung в РФ виновным в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты, сообщается на сайте надзорного органа в понедельник, 22 апреля.

Финансы Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за раллирующей нефтью на новостях о возобновлении США со 2 мая санкций для импортеров иранской нефти; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС обновил пик с марта прошлого года на бумагах нефтяного сектора и Сбербанка .

Политика Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.

Космос Школьников приглашают на интерактивную космолекцию Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.

Авто Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.

Экономика Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Энергетика Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5% Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.

Политика Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Общество Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.

Политика Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.

Политика Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.

Гаджеты Назван топ-20 лучших смартфонов в мире Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».

Авто Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.

Армия и оружие Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".

Политика Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.

Гаджеты В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.