Политика

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32

Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400

Газета.Ruвчера в 18:46

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400

Lenta.ruвчера в 18:50

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

RT на русскомвчера в 18:48

США предупредили Турцию об «очень негативных» последствиях покупки С-400

РИА Новости01:03

Госдепартамент пригрозил Турции крайне негативными последствиями поставок С-400

ТАССвчера в 18:26

Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию

Московский Комсомолецвчера в 18:19

США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию

Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Кино

В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука

Обновлено в 04:34
Политика

Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией

Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Италии разбился автобус с российскими туристами

По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Экономика

Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче

Росстат зафиксировал резкий рост добычи природного газа в апреле 2019 года, что сказалось на улучшении официальной динамики промышленного производства.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Технологии

Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных

Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
Обновлено в 05:05
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Культура

Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе

Обновлено вчера в 11:27
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Экономика

«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США

Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Общество

В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Кино

Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито

Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Экономика

Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%

Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Наука

Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще

С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Авто

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:47
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика

SpaceX подала иск против ВВС США

Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45
Общество

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
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