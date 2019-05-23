Политика
США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32
Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400
Газета.Ruвчера в 18:46
Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию
Московский Комсомолецвчера в 18:19
США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию
Коммерсантъвчера в 18:18
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Кино
В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука
Обновлено в 04:34
Политика
Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией
Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.
Обновлено в 04:37
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол
Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ
Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:44
Общество
В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Экономика
Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче
Росстат зафиксировал резкий рост добычи природного газа в апреле 2019 года, что сказалось на улучшении официальной динамики промышленного производства.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии
Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных
Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
Обновлено в 05:05
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Культура
Денис Мацуев провел урок музыки в московской школе
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Экономика
«ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США
Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.
Обновлено в 05:06
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Экономика
Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77%
Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Обновлено в 04:26
Наука
Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще
С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:47
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
SpaceX подала иск против ВВС США
Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено в 00:45
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53