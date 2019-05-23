США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32

Политика Кравчук предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией Первый украинский лидер Леонид Кравчук скептически отнесся к идеи провести референдум об отношениях Киева и Москвы.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Футбол Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Происшествия В Италии разбился автобус с российскими туристами По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.

Экономика Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Общество В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.

Экономика Газовики и Росстат разошлись в данных о добыче Росстат зафиксировал резкий рост добычи природного газа в апреле 2019 года, что сказалось на улучшении официальной динамики промышленного производства.

Происшествия Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).

Общество Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Технологии Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Экономика «ПриватБанк» подал на Коломойского в суд США Иск поступил в Канцелярский суд штата Денвер в США. Согласно материалам на сайте суда, заявление «ПриватБанка» поступило 21 мая.

Общество В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

Кино Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.

Экономика Борщевой набор на Украине за год подорожал на 77% Стоимость овощей борщового набора на Украине за год выросла на 77%, сообщил в четверг гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Наука Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.

Общество Количество овощей с нитратами в России выросло Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.

Авто Kia показала салон нового компактного кроссовера Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.

Политика На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Политика SpaceX подала иск против ВВС США Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.