Политика
США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32
Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию
Коммерсантъвчера в 18:18
Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400
Газета.Ruвчера в 18:46
Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию
Московский Комсомолецвчера в 18:19
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Наука
DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью
Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 05:48
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Наука
Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 02:39
Политика
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
Обновлено вчера в 01:19
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Религия
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме
Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Технологии
Раскрыты условия работы модераторов порно
PornHub не раскрывает детали работы своих модераторов, однако, по словам автора Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николая Чумакова, объявления о поиске модераторов для PornHub можно найти на небольших сайтах-аналогах Headhunter, где размещаются предложения о подработке на непродолжительное время.
Обновлено в 02:32
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Общество
Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»
Обновлено вчера в 23:46
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Музыка
Пермский хор «Млада» одержал победу на международном конкурсе в Польше
Победу в Международном хоровом конкурсе церковной музыки в польском городе Белосток одержал известный пермский хор «Млада», сообщает 23 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Наука
Трансгенные мухи помогли подобрать лекарство для пациента с колоректальным раком
Анализ мутаций в опухоли позволил создать для него индивидуальную модель рака кишки на дрозофиле и подобрать на мухах неожиданную комбинацию препаратов, которая в итоге помогла пациенту.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Дело Бутиной сочли провалом политики США
Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ.
Обновлено в 01:56