Политика

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32

Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США предупредили Турцию об «очень негативных» последствиях покупки С-400

РИА Новости01:03

США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» из-за С-400

Lenta.ruвчера в 18:50

США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию

Коммерсантъвчера в 18:18

Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400

Газета.Ruвчера в 18:46

Госдепартамент пригрозил Турции крайне негативными последствиями поставок С-400

ТАССвчера в 18:26

Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию

Московский Комсомолецвчера в 18:19

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

RT на русскомвчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Наука

DARPA создает шлем для управления дронами нейронной активностью

Американское исследовательское управление DARPA создает систему управления дронами с помощью силой мысли.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Онколог рассказал, как правильно загорать

Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 05:48
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Наука

Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 02:39
Политика

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании

Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Религия

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Технологии

Раскрыты условия работы модераторов порно

PornHub не раскрывает детали работы своих модераторов, однако, по словам автора Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николая Чумакова, объявления о поиске модераторов для PornHub можно найти на небольших сайтах-аналогах Headhunter, где размещаются предложения о подработке на непродолжительное время.
Обновлено в 02:32
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

Обновлено вчера в 23:46
Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Музыка

Пермский хор «Млада» одержал победу на международном конкурсе в Польше

Победу в Международном хоровом конкурсе церковной музыки в польском городе Белосток одержал известный пермский хор «Млада», сообщает 23 мая корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Наука

Трансгенные мухи помогли подобрать лекарство для пациента с колоректальным раком

Анализ мутаций в опухоли позволил создать для него индивидуальную модель рака кишки на дрозофиле и подобрать на мухах неожиданную комбинацию препаратов, которая в итоге помогла пациенту.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Дело Бутиной сочли провалом политики США

Дело осужденной россиянки Марии Бутиной, приговоренной судом в США к тюремному заключению, показывает полный провал американской политики, действий полиции и СМИ.
Обновлено в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное